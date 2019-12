Twee inheemse leiders doodgeschoten in Brazilië MM

08 december 2019

Bron: AD.nl / The Guardian 1 Bij een schietpartij in de Braziliaanse staat Maranhão zijn twee inheemse leiders van de Guajajara-stam om het leven gekomen. Meerdere andere mensen raakten gewond.

Er werd op de groep geschoten vanuit een rijdende auto. Volgens de woordvoerder van de stam is het onduidelijk waarom de schutters op de slachtoffers had gemunt: “Ze schoten op iedereen.” De Braziliaanse autoriteiten zeggen dat een onderzoek is ingesteld, maar wilden niet bevestigen of er verdachten zijn opgepakt.

De Guajajara-stam staat bekend om de manier waarop zij het Amazonewoud beschermen, onder meer door mensen in te zetten die door het gebied van de stam patrouilleren.



De schietpartij was niet ver van de plek waar vorige maand ook al een prominente stamleider werd gedood, meldt Brits dagblad The Guardian. Hij kwam om het leven tijdens een confrontatie met houthakkers die zonder vergunning aan het kappen waren.

Geweld tegen inheemse groeperingen is toegenomen sinds de huidige president Jair Bolsonaro aan de macht is. Bolsonaro is uit op de commerciële exploitatie van beschermde natuurgebieden en wil daarom de macht van inheemse stammen inperken.

Ontbossing

Meerdere inheemse leiders zijn momenteel in Madrid voor een klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN). Zij zijn daar om aandacht te vragen voor het belang van de Braziliaanse bosgebieden, als leefgebied en als ecosysteem.

De Amazone wordt ondertussen op een hoog niveau ontbost. Tussen augustus 2018 en juli 2019 ging er voor het eerst in tien jaar meer dan 10.000 vierkante kilometer bos verloren. Dat is een stijging van 34 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

