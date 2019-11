Twee Indische kleuters sterven na val in hete stoofpot PVZ

23 november 2019

12u52

Bron: CNN 0 In Shabad, een stad in het zuiden van India, is een driejarige jongen om het leven gekomen nadat hij in een grote pan met hete stoofpot was gevallen. Eerder die maand stierf een zesjarige jongen op dezelfde manier.

De Indische kleuter was aan het spelen op de feestelijke opening van de winkel van zijn ouders, toen hij het deksel van de pot openduwde en in de Sambar viel. Sambar is een typische stoofpot uit het zuiden van India die traditioneel gekookt wordt in een grote pot van een meter doorsnede.

De jongen werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf aan zijn verwondingen. Zijn vader heeft een klacht ingediend bij de politie, maar er werd niemand aangehouden.

Tweede keer

Het is de tweede jongen in India die deze maand overlijdt op deze manier. Op 13 november haastte een zesjarige jongen zich met zijn klasgenootjes naar de refter op zijn kleuterschool, toen hij tegen een grote ketel Sambar liep. Hij viel erin en stierf later aan zijn brandwonden.

De politie onderzoekt de zaak nog. Twee mensen, onder wie de schooldirecteur, zijn aangehouden.

