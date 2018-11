Twee in VS ter dood veroordeelde gevangenen dood aangetroffen in hun cel Redactie

06 november 2018

03u23

Twee Amerikaanse mannen die in een gevangenis van San Quentin in Californië in afwachting waren van de doodstraf, zijn dood in hun cel aangetroffen. De autoriteiten vermoeden dat ze allebei zelfmoord hebben gepleegd. De doodsoorzaak wordt op dit moment onderzocht.

Een van de terdoodveroordeelden, de 54-jarige seriemoordenaar Andrew Urdiales, reageerde vrijdag niet tijdens een veiligheidscontrole. Hij stierf de volgende ochtend. Urdiales kreeg in oktober de doodstraf voor vijf moorden in Californië in de jaren tachtig. Eerder kreeg hij al de doodstraf voor drie moorden in Illinois, maar die straf werd destijds teruggedraaid tot levenslang toen Illinois de doodstraf verbood.

De 51-jarige Virendra Govin werd een dag later levenloos aangetroffen in zijn cel. Hij werd in 2004 veroordeeld voor het plegen van vier moorden en brandstichting.

De mannen zaten allebei alleen in een cel, waardoor de autoriteiten uitgaan van zelfmoord. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een verband tussen de beide overlijdens. Een autopsie moet de precieze doodsoorzaak uitwijzen.

Californië, waar momenteel 740 gevangenen in een dodencel zitten, heeft sinds 2006 geen doodvonnis meer voltrokken. De belangrijkste doodsoorzaak is ouderdom of zelfmoord.