Twee handgranaten bij waterpijpwinkel in Rotterdam Jitske-Sophie Venema

23 maart 2019

10u58

Bron: AD.nl 0 Bij een winkel in waterpijpen en souvenirs aan de Schiedamseweg in de Nederlandse havenstad Rotterdam zijn twee handgranaten gevonden. De politie heeft de straat afgezet van de Lage Erfbrug tot de Jan Kruifstraat en de tram rijdt niet.

De ontmijningsdienst onderzoekt de explosieven, aldus de politie. Mogelijk kunnen camerabeelden meer informatie opleveren.

Omdat de drukke straat is afgezet en het tramverkeer gestremd, staan veel buurtbewoners te kijken. “Zo dit is gek man”, zegt een buurman aan onze collega's van AD.nl. “Dit is een winkelstraat. Mensen lopen hier met kinderen.”

De waterpijpwinkel ligt pal tegenover Villa Blanca, de shisha-lounge waar in december een explosief aan de deur werd gehangen. Sinds die ontploffing is dat café dicht. Die aanval was voor burgemeester Ahmed Aboutaleb de druppel en hij kondigde maatregelen aan voor de Schiedamseweg. Volgens het stadsbestuur zijn te veel ondernemers op de Schiedamseweg bezig met louche praktijken, zoals witwassen.

De afgelopen week werd de buurt rond Park Spoor Noord in Antwerpen geteisterd door twee nachtelijke granaataanvallen. Heel wat auto's raakten daarbij beschadigd. Het ging wellicht om represailleacties uit het drugsmileu. Of er een link is met de granaten in Rotterdam is niet duidelijk.