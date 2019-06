Twee gewonden, één ernstig, na steekpartij in Amsterdam

24 juni 2019

Door een steekpartij in Amsterdam zijn vandaag twee mensen gewond geraakt, van wie één levensgevaarlijk. De politie is op zoek naar twee mogelijke daders. Het incident was even voor 12.00 uur in de Albert Cuypstraat in het zuiden van de stad, maar vond volgens een woordvoerder niet plaats op de bekende Albert Cuypmarkt.