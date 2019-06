Twee gewonden door schietpartij voor Franse moskee SVM

27 juni 2019

19u08

Bron: Belga 0 In Brest (Bretagne, in het noordwesten van Frankrijk; nvdr) zijn twee mensen gewond geraakt toen schoten gelost werden voor een moskee. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld. De twee verkeren niet in levensgevaar.

De feiten vonden iets na 16 uur plaats. De dader van de schietpartij vluchtte weg met de wagen. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek werd die later teruggevonden door de ordediensten.

"De twee gewonden werden naar de spoeddiensten gebracht, ze zijn niet in levensgevaar", aldus de prefectuur. Het ene slachtoffer werd in de buik geraakt, het andere in een been.

De gerechtelijke politie heeft een onderzoek gestart. Ook de antiterreureenheid van het parket van Parijs evalueert het incident.