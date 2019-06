Twee gewonden door schietpartij voor Franse moskee, vermoedelijke dader pleegt zelfmoord SVM

27 juni 2019

19u08

Bron: Belga 0 In Brest (Bretagne) zijn twee mensen gewond geraakt toen schoten gelost werden voor een moskee. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld. Onder de slachtoffers zat ook de imam van de moskee.

De vermoedelijke dader is nadien dood teruggevonden in de buurt van zijn wagen. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd, aldus een politiebron.

De feiten vonden iets na 16 uur plaats. De dader vluchtte in eerste instantie weg met de wagen.

De imam werd geraakt door vier kogels, twee in de buik en twee in de benen. Het tweede slachtoffer kreeg twee kogels in de benen. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar.

De achtergrond en het motief van de schietpartij zijn nog niet gekend. De gerechtelijke politie heeft een onderzoek gestart. Ook de antiterreureenheid van het parket van Parijs evalueert het incident.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.