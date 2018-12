Twee gewonden door ontploffing voor kerk in Athene AW

27 december 2018

10u23

Bron: Belga, ANP 3 Een agent en een bediende van een kerk zijn vanmorgen gewond geraakt door de ontploffing van een explosief in Athene. De ontploffing deed zich voor buiten een kerk in het centrum van de stad.

De klerk merkte een verdacht pakket op bij een zijingang van de kerk in de luxueuze wijk Kolonaki en verwittigde de politie. Het tuig ontplofte op het moment dat de politie arriveerde. Zowel de agent als de klerk raakten gewond, maar geen van hen verkeert in levensgevaar.



Beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend, melden gezondheidsmedewerkers aan Griekse media. “De politieman zag een doos buiten de ingang van de kerk en vond het vreemd. De ontploffing was niet krachtig, de agent raakte gewond in zijn gezicht en handen”, zei een politiewoordvoerder nog.

De kerk van de Heilige Dionysios ligt in de zwaarbewaakte luxe wijk Kolonaki die grenst aan Exarchia, een wijk waar het regelmatig tot botsingen komt tussen de politie en anarchisten.

Politiek geweld

Kleinschalige aanvallen op bedrijven, openbare instellingen, radio- en televisiezenders, politie en politici zijn niet ongewoon in Griekenland, dat een lange geschiedenis van politiek geweld kent.



Het kantoor van de Griekse nieuwszender Skai raakte eerder deze maand zwaar beschadigd door een explosie. Niemand raakte daarbij gewond en niemand eiste de verantwoordelijkheid op. De autoriteiten noemden de ontploffing een aanval op de democratie.

Voorlopig eiste niemand de verantwoordelijkheid voor deze aanval op.

