Twee gewonden bij steekpartij in Nederlandse Landgraaf SVM

24 juli 2018

20u29

Bron: Belga 2 Door een steekpartij op straat in Landgraaf (in het zuidoosten van Nederland, dicht bij de Belgische grens) zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 65-jarige verdachte aangehouden.

Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van een steekincident in de Broekhuizenstraat. De verdachte bedreigde bij een woning de bewoners en liep daarna verder om een ruit van een auto in te slaan. Daarop kwam een vrouw uit de naastgelegen woning naar buiten. Zij werd door de verdachte gestoken.

Vervolgens kwam er een man uit de woning, die eveneens door de verdachte werd gestoken. De man raakte zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen. De vrouw is met onbekend letsel eveneens naar het ziekenhuis overgebracht. Na het steekincident wisten buurtbewoners de verdachte te overmeesteren, waarna de politie de man kon aanhouden.

De politie stelt een onderzoek in om te achterhalen wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor het incident.