Twee gewonden bij schietpartij in winkelcentrum in Californië IB

03 juli 2019

03u53

Bron: Belga 0 In een winkelcentrum in de Amerikaanse deelstaat Californië zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De politie is nog steeds op zoek naar twee mogelijke daders. De speurders gaan ervan uit dat de schoten niet willekeurig maar gericht werden afgevuurd.

Het incident deed zich voor in een winkelcentrum in San Bruno, ten zuiden van San Francisco. De politie kwam massaal ter plaatse. Vele aanwezigen verstopten zich of liepen in paniek het gebouw uit. Het winkelcentrum werd volledig ontruimd en ook een nabijgelegen metrostation werd afgesloten.