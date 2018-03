Twee gewonden bij nieuwe explosie in Austin: reeks dodelijke bompakketten houdt Amerikaanse stad in de ban IVI

19 maart 2018

06u43

Bron: BBC 0 Twee mensen zijn gisteren gewond geraakt in Austin, Texas, nadat een bompakket tot ontploffing kwam. Het is al de vierde keer deze maand dat zulke bompakketten achtergelaten worden aan een voordeur en exploderen. Eerder kwamen daarbij al twee mensen om het leven. De politie tast echter nog in het duister naar dader(s) en motief.

De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat de explosie van gisteren gelinkt is aan de eerdere ontploffingen, maar het ziet ernaar uit dat het opnieuw om een gelijkaardig incident gaat. De politie heeft buurtbewoners aangeraden om binnen te blijven tot de omgeving veilig is verklaard. Enkele uren voor de explosie kondigde, de autoriteiten nog aan dat een beloning van 100.000 dollar (bijna 82.000 euro) zal gegeven worden voor informatie. Dat bedrag komt bovenop een al eerder beloofde beloning van de gouverneur van de staat Texas voor 15.000 dollar.

Twee doden

Op 2 maart ontplofte de eerste bom in de woning van de 29-jarige Anthony Stephan House. De man kwam daarbij om het leven. Tien dagen later ontploften twee pakketten. Draylen William Mason, 17, werd gedood toen hij het pakketje in huis bracht. Zijn moeder raakte zwaargewond. Enkele uren later verwondde een nieuwe ontploffing een 75-jarige Latijns-Amerikaanse vrouw. Volgens lokale media was dat pakket echter niet voor haar bedoeld.

De autoriteiten vermoeden dat de aanvallen bedoeld zijn “om een boodschap te sturen”. De twee dodelijk slachtoffers zijn beide Afrikaans-Amerikaans, de politie sluit dan ook niet uit dat racisme een motief kan zijn. De twee jongemannen zijn ook lid van prominente lokale families en hebben connecties met dezelfde methodistische kerk.

De bompakketten worden telkens ’s nachts achtergelaten aan de voordeuren en worden dus niet geleverd door een koerier. Bewoners worden gewaarschuwd om verdachte pakketjes niet aan te raken. De pakketten zouden pas ontploffen op het moment dat ze worden opgepakt. De federale politie staat de lokale teams bij tijdens het onderzoek, maar tot hiertoe is nog niemand opgepakt.

Bommelding

Door de reeks ontploffingen heerst er heel wat spanning in de stad Austin. Een optreden van de hip-hop band the Roots op het bekende SXSW- festival werd zaterdag geannuleerd nadat organisatoren een bommelding hadden ontvangen via mail. Een 26-jarige man werd later gearresteerd. De bommelding had volgens de politie alvast niets te maken met de bompakketten die in de stad worden achtergelaten.