Twee gerepatrieerde Duitsers besmet met coronavirus SVM

02 februari 2020

13u38

Bron: Belga 0 Twee mensen die door de Duitse regering gerepatrieerd werden uit China zijn besmet met het coronavirus. Dat melden onder meer de Duitse luchtmacht en het Rode Kruis.

Gisterenmiddag landde een Airbus A310 van de Duitse luchtmacht in Frankfurt met meer dan 120 passagiers aan boord. 115 personen werden overgebracht naar een legerbasis in Germersheim, daar zullen ze twee weken in quarantaine moeten blijven.

Kalme reactie

Minstens twee passagiers blijken nu echter besmet te zijn met het coronavirus. Volgens de Duitse autoriteiten hebben ze de medische resultaten "kalm opgenomen". Ze werden meteen geïsoleerd en overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Frankfurt. Voor de inwoners van Germersheim en voor burgers en militairen op de basis is er "geen grond voor bezorgdheid", klinkt het.

Nadat de Duitse repatriëringsvlucht in Frankfurt geland was, werden elf passagiers al meteen naar het ziekenhuis in Frankfurt gebracht. Gisteravond had de Duitse regering te kennen gegeven dat één persoon onderzocht werd op een mogelijke coronabesmetting, bij de overigen waren er andere medische redenen.

Webasto

In Duitsland waren er al acht bevestigde gevallen van besmettingen met het coronavirus. Het gaat om zeven werknemers van auto-onderdelenleverancier Webasto in Stockdorf (Beieren) en een kind van een van de besmette werknemers. Webasto heeft 13.400 werknemers en twaalf vestigingen in China. Zijn grootste fabriek staat in Wuhan, de stad waar het virus in december voor het eerst opdook.

Een andere besmette Duitser werd eerder op het Canarische eiland La Gomera geregistreerd, het eerste geval in Spanje. Volgens de Spaanse regering was hij in contact geweest met een van de besmette patiënten in Duitsland.

Meer over Frankfurt

gezondheid

China

Webasto

Germersheim

Duitsland