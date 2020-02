Twee gerechtelijke onderzoeken geopend tegen Russische artiest na gelekte sekstape van Parijse politicus TTR

18 februari 2020

12u06

Bron: belga 0 Het parket van Parijs heeft twee gerechtelijke informatieonderzoeken geopend tegen de Russische kunstenaar Piotr Pavlenski. Het eerste onderzoek heeft te maken met gewapende geweldpleging op 31 december en het tweede - waarbij ook zijn partner Alexandra de Taddeo gemoeid is - voor de verspreiding van intieme video's met Benjamin Griveaux.

Het parket vraagt de voorlopige hechtenis voor Pavlenski wegens gewelddaden gepleegd op oudejaarsavond. Voor de zaak die Benjamin Griveaux ertoe gebracht heeft zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van Parijs op te geven, vraagt het parket het onder controle stellen van het gerecht van Pavlenski en zijn vriendin.

De 35-jarige Piotr Pavlenki was zaterdag al opgepakt en onder toezicht geplaatst voor de geweldpleging enkele uren nadat de video van de masturberende politicus Benjamin Griveaux op het internet werd geplaatst. Later werd de video weer weggehaald.

Voor zijn arrestatie had de Rus, die sinds 2017 als politieke vluchteling in Parijs verblijft, de verspreiding van de video verdedigd als een daad om de hypocrisie van Griveaux aan te klagen omdat hij als politicus beweert de "traditionele familiewaarden" te verdedigen. Ook de vriendin van de Rus is opgepakt en onder gerechtelijk toezicht geplaatst voor de affaire Griveaux. De intieme video zou oorspronkelijk naar haar zijn gestuurd.