Twee geradicaliseerde Franse agenten moeten wapen inleveren KVE

11 oktober 2019

18u25

Bron: Le Parisien, l' Express 5 Na de moord op 3 agenten en een bediende in het Parijse politiehoofdkwartier door een geradicaliseerde collega op 3 oktober zijn in de loop van deze week twee politiemannen “ontwapend”. Ook op hen rusten vermoedens van islamitische radicalisering. Volgens Le Parisien wordt er steeds meer melding gemaakt van geradicaliseerde agenten.

Donderdagmorgen werd het wapen ontnomen van een 39-jarige politieofficier in Parijs. Hij werd “uit voorzorg” geschorst. Al in 2011 kwamen er meldingen binnen over zijn radicalisering. Na zijn huwelijk met een moslima begon zijn gedrag te veranderen. Hij liet een baard groeien, bad op het werk en weigerde het contact met vrouwen.

Een daarop geopend intern onderzoek concludeerde dat er geen sprake was van enige radicalisering. En de agent in kwestie is na zijn scheiding opnieuw “veranderd”. Hij scheerde zijn baard af en kwam meer uit zijn “isolement”, aldus Le Parisien. Maar nu werd hij dan toch ‘ontwapend’ en geschorst. De minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, is gisteren trouwens over deze heikele kwestie ondervraagd door de bevoegde Senaatscommissie.

De andere agent die zijn wapen moest inleveren, maar vooralsnog niet werd geschorst, is een 34-jarige politieman die gestationeerd is in Villeneuve-la-Garenne, een voorstad van Parijs. Hij had zich bekeerd tot de islam en moedigde jonge collega’s aan om te bidden en weigerde elk contact met vrouwen.

De meldingen in verband met geradicaliseerde agenten nemen sinds de aanslag op 3 oktober door politiemedewerker Mickaël Harpon hand over hand toe. Ook hij werd in de loop der jaren steeds radicaler na zijn bekering tot de islam. Zijn collega’s signaleerden het alarmerende gedrag aan hun oversten, maar er werd niets ondernomen.

Christophe Castaner maakte in de Senaatscommissie melding van een veertigtal geradicaliseerde individuen bij het korps waarvan ongeveer de helft ondertussen niet meer bij de politie werkt.