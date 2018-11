Twee gebouwen ingestort in Marseille: “Minstens 10 mensen vermist” Jolien Lelièvre kv

05 november 2018

18u08

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 In de Franse stad Marseille zijn vanmorgen twee gebouwen ingestort. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, die maandagavond ter plaatse kwam, zouden er zich acht mensen in de gebouwen bevonden hebben. Mogelijk raakten ook twee passanten bedolven. Castaner zei ook nog “weinig optimistisch te zijn over de situatie”.

Tien mensen zijn nog steeds vermist nadat twee van vier en vijf verdiepingen zijn ingestort. Dat melden de autoriteiten maandagavond. Onder hen is een vrouw die haar dochter niet gaan afhalen is aan school en een andere vrouw “die nooit buitenkwam uit haar woning”, klinkt het.

Minister Castaner sprak van “een drama” en riep ook de bewoners die zich elders zouden bevinden op om zich zo snel mogelijk te melden. “Want zolang er twijfel bestaat, zullen we blijven zoeken”.



Over de precieze oorzaak van de instorting bestaat nog onduidelijkheid. Volgens de brandweer werd een van de gebouwen tien dagen geleden nog als “gevaarlijk” verklaard. Een van de gebouwen was nog bewoond. De brandweer heeft maandagavond een derde gebouw, dat zwaar beschadigd was, gecontroleerd laten neerhalen.

