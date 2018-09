Twee gasten onwel: gebied rond restaurant Salisbury afgezet TMA

16 september 2018

21u09

Bron: Belga 3 Feeling a little apprehensive as Salisbury leaps to action again when 2 Russians are taken I'll in Prezzos showing the same symptoms as before ..... AND WE WERE SITTING NEXT TO THEM ! Now under police supervision waiting for medical team to give us the all clear ! pic.twitter.com/vedFfPot72 Lifeonpinkwheels(@ AmandaWorne) link Het gebied rond restaurant Prezzo in de Britse stad Salisbury is vanavond afgezet, nadat twee mensen er onwel werden. De politie zoekt uit wat er precies aan de hand is.

Een man en een vrouw werden onwel nadat ze in het restaurant hadden gegeten. Ze zijn per ambulance afgevoerd. Hoe ze er aan toe zijn is nog onbekend. Een lichaam zou zijn bedekt met een laken, aldus getuigen tegen de Salisbury Journal. Volgens een andere getuige, die ook in het restaurant aanwezig was, waren de man en vrouw van Russische afkomst. Dit is nog niet bevestigd door de politie.

De Wiltshire Police schrijft op Twitter: "Uit voorzorg zijn het restaurant en de wegen daar omheen afgezet terwijl de politie de situatie onderzoekt en onderzoekt naar de oorzaak van het onwel worden van de mensen." Mensen in de Old Ale House pub in de buurt van het restaurant mogen de pub niet verlaten.

I can see two ambulances and three police cars outside Prezzo in Salisbury, near Salisbury Cathedral. Police say they’re dealing with a ‘medical incident’ involving a man and woman @BBCWiltshire pic.twitter.com/c8xSPTstcs Emma Volney(@ emmavolney) link

Witte pakken en maskers

Er lopen, volgens de Salisbury Journal, mensen in witte pakken en met gasmaskers op in het restaurant, met nog meer mensen in witte pakken buiten het restaurant.

"De politie werd door de ambulanceservice gevraagd naar Prezzo te komen, op High Street, te Salisbury, om kwart voor zeven vanavond. De aanleiding is een medisch incident waarbij twee mensen betrokken zijn - een man en een vrouw", aldus de Wiltshire Police.

Statement regarding incident in Prezzo, High Street, Salisbury - pic.twitter.com/GJOxYYW7JO Wiltshire Police(@ wiltshirepolice) link

Salisbury is de woonplaats van de Russische oud-spion Sergej Skripal. Hij werd er begin dit jaar vergiftigd met het zenuwgas novitsjok, volgens de Britse regering door twee Russische spionnen. Ook Skripals dochter Joelia werd ziek. Beiden overleefden. Een stel uit een naburig dorp werd ook ziek, mogelijk doordat ze per ongeluk met novitsjok in aanraking kwamen. De vrouw overleed, de man herstelde.