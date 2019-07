Twee Fransen gewond na val van vier meter uit waterglijbaan mvdb

23 juli 2019

07u03

Bron: Var-Matin 2 Twee vakantiegangers zijn zaterdag gewond geraakt in een aquapark in het Zuid-Franse Fréjus. De twee schoonbroers vielen uit een glijbaan en kwamen vier meter lager terecht.

De twee zaten op de Vertigo, een deels overdekte glijbaan in het zwemparadijs Aqualand waarbij verschillende zwemmers plaats moeten nemen op een opblaasband. De Noord-Fransen vlogen na een steil gedeelte met een forse snelheid uit de glijbaan. De gele band waarop ze zaten, werkte als een katapult. “We vielen zo’n drie tot vier meter en belandden op de kiezelstenen”, verklaarde een van hen aan de krant Var-Matin.



De twee werden per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, maar mochten het hospitaal uren later verlaten. Röntgenfoto’s brachten geen breuken aan het licht. “Het doet overal pijn, maar gelukkig is er niets gebroken. We doen het naar omstandigheden goed.” De beide mannen hebben dan wel geen botbreuken, toch zijn ze flink gehavend door de val.



De directie van het waterpark onthoudt zich voorlopig van commentaar. Er wordt onderzocht of de twee bezoekers reglementair afdaalden. De schoonbroers zijn van plan klacht in te dienen tegen Aqualand.

