Twee Franse militairen gedood door mijn in Mali LB

21 februari 2018

17u57

Bron: AFP 2 Twee Franse militairen zijn omgekomen, een andere raakte gewond toen hun gepantserd voertuig vandaag een mijn raakte in Mali. Dat meldt de Franse regering.

Ongeveer 4.000 Franse troepen zijn in Mali en naburige landen gelegerd om er strijd te leveren tegen jihadistengroepen die een reeks aanvallen en ontvoeringen uitvoerden, sommige gericht op westerlingen.

Beide militairen behoorden tot een cavalerieregiment uit Valence, meldt het Elysée, zonder de plek van de aanval prijs te geven. President Macron stuurde condoléances naar de families en voegt er aan toe dat de antiterreuroperatie de vijand zware slagen heeft toegediend.

Sinds de aanvang van Operation Barkhane, die meer dan drie jaar geleden werd gelanceerd om de jihadisten te verdrijven die noordelijk Mali in 2012 veroverden, zijn nu al twaalf Franse militairen gedood. Begin 2013 kwam Frankrijk op het verzoek van Mali tussenbeide. De Franse troepen slaagden erin de extremisten terug de woestijn in te drijven, maar die blijven vanuit hun basissen aanvallen uitvoeren in de regio.