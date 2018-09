Twee festivalgangers in Sydney overleden na overdosis: overheid wil "onveilig event" sluiten Joeri Vlemings

16 september 2018

10u59

Bron: Sydney Morning Herald, news.com.au 3 Er zijn opnieuw twee doden gevallen op het dancefestival Defqon.1 in het Australische Sydney. Vermoedelijk stierven de twee aan een overdosis drugs. Nog drie anderen werden in kritieke toestand afgevoerd. In 2015 en 2013 overleed er ook telkens een festivalganger aan een overdosis in Sydney. De bevoegde premier van deelstaat New South Wales wil het "onveilige" festival sluiten.

Defqon.1 is een van oorsprong Nederlands dancefestival dat voor het eerst in 2003 werd gehouden bij onze noorderburen. Sinds 2009 bestaat er ook een Australische versie, die plaatsvindt in Penrith bij Sydney. Gisteren vierde Defqon.1 daar zijn tiende verjaardag. Een editie die eindigde in mineur, met twee doden. In 2013 was er ook al een dode te betreuren, net als in 2015. Op Defqon.1 in het Nederlandse Biddinghuizen overleed vorig jaar nog een 19-jarige Duitser.

De hulpdiensten waren opgeroepen voor verscheidene gevallen van vermoedelijke overdoses drugs op het muziekfestival, waar zo'n dertigduizend mensen aanwezig waren. Een 21-jarige man uit Sydney en een 23-jarige vrouw uit Melbourne stuikten rond 21 uur in elkaar op het terrein van het Sydney International Regatta Centre in Penrith. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze kort daarna overleden.

Drie anderen kritiek

Ook een 19-jarige man uit Artarmon werd overgevlogen naar het ziekenhuis. Hij was in kritieke toestand en verblijft nog altijd op de afdeling intensieve zorgen. Een vierde festivalganger, een vrouw van 26 uit Jamisontown, vertoeft eveneens in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nog een derde persoon werd binnengebracht in een hospitaal in Sydney en is ook kritiek.

Een anonieme getuige zei aan news.com.au dat de vijf festivalgangers in kritieke toestand zich eerst "half bij bewustzijn" hadden gemeld bij de medische dienst op het festival. "Ze leken gewoon erg beschonken, maar dan ging het plots snel bergafwaarts."

Volgens de politie behandelde het Nepean Hospital vannacht dertien feestvierders voor problemen die met drugs te maken hadden. Maar liefst 700 anderen zochten bijstand bij de medische post op het festivalterrein zelf. De overheid onderzoekt of de twee dodelijke slachtoffers dezelfde drug hebben genomen.

Nultolerantie

De premier van New South Wales, Gladys Berejiklian, is van plan Defqon.1 definitief op te doeken. "Ik ben totaal ontzet over wat er is gebeurd", zei ze. "Ik wil niet dat andere gezinnen de tragedie moeten meemaken waarin sommige vanmorgen ontwaakt zijn. Het is gewoon vreselijk om in te beelden. Dit is een onveilig event. Ik zal er alles aan doen dat dit nooit meer gebeurt."

De organisatie van Defqon.1 in Australië betreurt dat er twee mensen gestorven zijn en zegt dat het een nultolerantiebeleid voert inzake drugs op het festival.

Er bestaat niet iets als een veilige drug Premier New South Wales over voorstel van drugtests

Tien vermeende drugdealers werden opgepakt. Onder hen twee zeventienjarige meisjes, die 120 pillen bij zich hadden. Tussen de drugvangst van de politie zaten onder meer MDMA, cocaïne en ecstasy.

Op social media braken sommigen een lans om drugs te testen op hun inhoud het festivalterrein zelf, zodat gebruikers op z'n minst weten wat ze slikken. Dat voorstel circuleerde ook al in ons land. Maar de premier van New South Wales is tégen, omdat de overheid een nultolerantie huldigt. "Wie drugtests voorstaat, geeft groen licht voor drugs, en dat is absoluut onaanvaardbaar. Er bestaat niet iets als een veilige drug", aldus Berejiklian in de Sydney Morning Herald. Voor de jongeren heeft ze maar één boodschap: "Neem geen drugs, niet op die evenementen, niet elders."