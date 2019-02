Twee expedities uitgevaren op zoek naar het vliegtuig van vermiste voetballer Sala Bob van Huët

03 februari 2019

10u36

Bron: AD.nl 0 Vanaf een haven op het Engelse eiland Guernsey zijn vanochtend twee zoekteams vertrokken in de hoop het vliegtuigwrak met de verongelukte Argentijnse voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson te traceren. Beiden zijn vermist sinds ze vorige week vanuit de Franse stad Nantes opstegen richting Wales.

De zoekactie is een gezamenlijk initiatief van de onderzoekstak van de Britse luchtvaartinspectie (Air Accidents Investigation Branch, AAIB) en de familie Sala die daarvoor in zee is gegaan met de bekende scheepswrakjager David Mearns.

De expedities zijn uitgerust met diverse opsporingsapparatuur. Zo wordt sonarapparatuur maar ook een onbemande duikboot ingezet om het wrak te vinden van het in slecht weer verongelukte toestel, een Piper Malibu. Het vliegtuig verdween maandag 21 januari van de radar in de buurt van het Kanaaleiland Alderney.

Goed idee

Volgens de AAIB hebben de onderzoekers een goed idee waar het vliegtuig ongeveer moet liggen. Afgaande op de opgegeven vliegroute en de laatste bekende radarpositie is een onderzoeksgebied geselecteerd van ongeveer 4 vierkante zeemijl , grofweg zeven vierkante kilometer. Aan de Franse kust zouden vorige week kussens uit het vliegtuig zijn aangespoeld.

Naast de officiële zoektocht heeft de familie van de voetballer dus een eigen operatie opgezet. Deze wordt gefinancierd dankzij crowdfunding. Hierbij is ook de Amerikaanse - maar in Engeland wonende oceanograaf David Mears - betrokken. Hij is bekend van het opsporen van gezonken slagschepen uit de Tweede Wereldoorlog.

Inmiddels zijn volgens de Britse media ook e-mails gevonden die bevestigen dat de piloot David Ibbotson niet over de vereiste certificaten beschikte om met een passagier aan boord een Kanaalvlucht te maken. Sala’s agent Willie McKay had de afspraak in Cardiff gemaakt, waar de voetballer zijn nieuwe contract zou tekenen voor de Premier League-club. McKay vertelde aan de Franse sportkrant L’Équipe dat hij een ervaren piloot, Dave Henderson, had gevraagd de vlucht te maken, maar die was niet beschikbaar.

De zoektocht op zee zal minstens vier dagen duren.

Bekijk ook: