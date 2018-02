Twee ex-medewerkers van Netanyahu opgepakt in nieuw corruptiedossier TK

20 februari 2018

13u27

Bron: Belga

Twee voormalige medewerkers van Benjamin Netanyahu en de baas van de grootste Israëlische telecommunicatiegroep zijn onlangs opgepakt in een nieuwe corruptiezaak rond de Israëlische premier. Dat heeft de politie vandaag laten weten.

De nieuwe zaak komt aan het licht een week nadat de Israëlische politie vroeg om Netanayhu te arresteren wegens corruptie, fraude en misbruik van vertrouwen in twee andere dossiers. De politie vernoemt de naam van de Israëlische eerste minister voorlopig niet publiekelijk in verband met deze zaak, maar volgens Israëlische media zullen Netanyahu en zijn vrouw Sara later wel ondervraagd worden.

Het onderzoek spitst zich toe op voordelen die zouden zijn toegekend aan de CEO van telecommunicatiegroep Bezeq, in ruil voor een positieve berichtgeving over Netanyahu door Walla, een van de grootste informatiewebsites van Israël die in handen is van de baas van Bezeq.

De twee voormalige medewerkers van Netanyahu zijn Nir Hefetz en Shlomo Filber. De eerste is de persoonlijke woordvoerder van de eerste minister geweest, de tweede werd door Netanyahu benoemd tot directeur-generaal van het ministerie van Communicatie van 2015 tot 2017. De andere opgepakten zijn Shaul Elovitsj, CEO van Bezeq, zijn vrouw Iris, zijn zoon Or en twee hooggeplaatste figuren van de telecommunicatiegroep.