Twee ex-CIA-agenten gaan op zoek naar de miljoenen die Pablo Escobar onder de grond heeft gestopt

11u23

Bron: Daily Mirror; Discovery Channel 0 Discovery Channel/Thinkstock/rv . Pablo Escabor, de beruchtste drugsbaron aller tijden, was op de piek van zijn carrière zo’n 25 miljard euro waard. Een groot deel stockeerde Escobar op Zwitserse bankrekeningen, maar hij zou ook miljoenen begraven hebben. En twee voormalige CIA-agenten gaan nu op zoek naar dat begraven geld.

Op een bepaald moment in Escobars beruchte carrière kwam er liefst 60 miljoen dollar per dag binnen. Zijn cocaïnehandel was zo succesvol dat hij meer dan 2.000 euro per dag spendeerde aan elastiekjes, gewoon om al zijn cash samen te binden. Maar zoveel drugsgeld brengt ook veel logistieke problemen met zich mee. Het meeste dumpte hij op buitenlandse rekeningen, maar Escobar zou ook vele miljoenen gewoon begraven hebben.

Escobar had veel handlangers die het geld voor hem begroeven, maar omdat hij de meesten daarna liet vermoorden, wist hij alleen waar het geld begraven lag. Toen hij in 1993 werd doodgeschoten door de Colombiaanse politie, was het geld gedoemd om voor eeuwig onder de grond te blijven liggen. Maar twee ex-CIA-agenten gaan nu toch op zoek.

Discovery Channel EX-CIA-agenten Doug Laux en Ben Smith in 'Looking for Escobar's Millions'

Naar verluidt zou op een bepaald moment een vijfde van alle Amerikaanse dollars begraven hebben gelegen in Colombia. Ex-CIA-agenten Doug Laux en Ben Smith zien nu hun kans schoon om een deel van dat geld op te graven. De twee gaan voor Discovery Channel op een gevaarlijke schattenjacht: “Zoeken naar het geld van Pablo Escobar is zoals zo hard mogelijk op een wespennest schoppen. Het gevaar is zo groot dat de kans bestaat dat je vermoord wordt”, vertelt Laux aan de Daily Mirror.

De avonturen van Doug Laux en Ben Smith zijn te zien in ‘Looking for Escobar’s Millions’ op Discovery Channel. De afleveringen kunnen ook online bekeken worden.

Discovery Channel Doug Laux: "Het gevaar is zo groot dat de kans bestaat dat je vermoord wordt."