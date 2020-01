Twee Duitsers komen om het leven bij ski-ongevallen in Tirol IB

21 januari 2020

03u31

Bron: Belga In het Oostenrijkse Tirol zijn twee Duitsers omgekomen bij ski-ongevallen. Een 79-jarige man overleed bij een ongeval in Lermoos en in Tux liep 58-jarige dodelijke verwondingen op bij een val. Dat meldt het Oostenrijkse persbureau APA.

Volgens de politie was de 79-jarige man aan het skiën in het skigebied Grubigstein toen hij over de rand van de piste ging, viel en bewegingloos bleef liggen. Twee andere skiërs snelden ter hulp, maar een arts kon later enkel nog de dood van de man vaststellen.

In Tux ging het andere slachtoffer van de piste en skiede tegen een steen. Andere skiërs boden hulp, maar hij overleed later toch nog aan zijn verwondingen.