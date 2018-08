Twee Duitsers in beschuldiging gesteld na de overstroming van jongerenkamp in Zuid-Frankrijk

De twee Duitse verantwoordelijken van een vakantiekolonie in het Zuid-Franse Saint-Julien-de-Peyrolas zijn in beschuldiging gesteld voor onvrijwillige verwondingen. Bij de overstroming van het kamp raakten negen kinderen lichtgewond. Een 66-jarige Duitser die de jongeren begeleidde, is vermist. Als hij overleden blijkt, kan de beschuldiging nog worden verzwaard.