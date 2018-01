Twee Duitse bergbeklimmmers komen om in Alpen IB

03u30

Bron: Belga 0 AFP Een luchtballon vliegt over de Alpen in Oostenrijk. De foto werd gisteren genomen. In de Oostenrijkse Alpen zijn twee Duitse klimmers omgekomen nadat ze honderden meters naar beneden waren gestort van een rotswand. Dat meldde de lokale politie van de gemeente Reutte gisterenavond.

De twee mannen, de ene uit München en geboren in 1992, de andere uit Sulzberg en geboren in 1989, beklommen de westelijke kant van het bergmassief Geierköpfe, in de Ammergauer Alpen.

Al tien touwlengtes geklommen

De twintigers hadden al een tiental touwlengtes geklommen toen de eerste klimmer viel. Door de val kwam de rotshaak waaraan het duo hing los, waardoor beide klimmers ongeveer 350 meter hun dood tegemoet stortten.

Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk, zegt de politie. Het was bewolkt, maar de zichtbaarheid was goed.