Twee dorpen geëvacueerd op Grieks eiland door bosbranden

12 augustus 2018

22u23

Bron: Belga 0 Op het Griekse eiland Evia zijn vanwege hevige bosbranden zowat 500 inwoners van twee dorpen geëvacueerd. Het vuur dat vandaag is ontstaan volgt nog geen maand na het uitbreken van de zwaarste bosbranden ooit in Griekenland, waarbij meer dan 90 doden vielen.

De dorpen Kontodespoti en Stavros zijn preventief geëvacueerd, aldus de Griekse overheid. Ongeveer 250 brandweerlieden en 62 brandweervoertuigen zij naar de getroffen zone gestuurd, op zowat 90 kilometer van Athene.

Bij de zware branden ten oosten van Athene kwamen op 23 juli 94 mensen om het leven, terwijl bijna 30 gewonden nog in het ziekenhuis liggen. De kuststad Mati werd volledig verwoest door het vuur.

Kritiek

De oppositiepartijen hebben zware kritiek geuit over de aanpak van de regering rond de branden. Ze beschuldigen de regering ervan de bevolking niet te hebben gewaarschuwd voor het gevaar, niet de nodige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen voor een mogelijke evacuatie, en urenlang de ernst van de brand te hebben willen verbergen. In de nasleep van het drama in Mati werden de verantwoordelijken van de politie en de brandweer ontslagen, nadat eerst de minister bevoegd voor de politie en de binnenlandse veiligheid was opgestapt.