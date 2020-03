Twee doden nadat tornado spoor van vernieling trekt in Super Tuesday-staat Tennessee YV

03 maart 2020

11u23

Bron: CNN, Reuters 6 In Nashville, Tennessee (VS) zijn minstens twee mensen omgekomen, nadat een tornado door de hoofdstad van de staat raasde. Ongeveer veertig gebouwen zijn ingestort. Vandaag zijn de inwoners van de staat aan beurt om te gaan stemmen in de Democratische voorverkiezingen.

Volgens lokale politie heeft de tornado woningen beschadigd, zijn er verschillende gewonden en zijn nu ook twee mensen omgekomen in het oosten van de hoofdstad. De politie van Mt. Juliet, een wijk van Nashville, is nog op zoek naar gewonden. “Er zijn gasleidingen aan het lekken, elektriciteitskabels liggen op de grond en de hulpdiensten zijn gewonden aan het verzorgen”, klinkt het bij de politie. Doorheen de staat zaten minstens 46.800 mensen zonder stroom.

Ook de internationale luchthaven John C. Tune, op 13 kilometer van Nashville, heeft ‘aanzienlijke schade’ geleden door de tornado. Verschillende hangars zouden verwoest zijn, zegt de luchthaven op zijn website.

De verwachting is nu dat de tornado later naar het noorden van Tennessee trekt. Voor inwoners is ondertussen een noodopvang geopend.

Tennessee is een van de 14 staten in de VS die vandaag bij de Democratische voorverkiezingen gaat stemmen tijdens ‘Super Tuesday’. Die kandidaat zal het opnemen tegen Donald Trump in november. Omdat stemmen niet verplicht is, zullen mensen mogelijk thuis blijven door de storm en schade.