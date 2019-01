Twee doden na zware aardbeving van 6,7 in Chili lva

20 januari 2019

03u30

Bron: Belga, 24Horas 0 Bij een zware aardbeving in de buurt van een Chileense kuststad zijn twee doden gevallen, meldt de Chileense aardbevingsdienst. De twee mensen stierven volgens lokale media aan een hartaanval tijdens de beving. 200.000 mensen zaten ook een tijd zonder elektriciteit.

Op lichte schade aan gebouwen na zijn de gevolgen verder heel beperkt gebleven.

Het epicentrum lag volgens berekeningen van USGS, het agentschap van de VS voor geologisch onderzoek, in de buurt van de kuststad Coquimbo op 53 kilometer diepte. Coquimbo ligt ongeveer 400 kilometer ten noorden van hoofdstad Santiago waar de aardbeving zich eveneens heel fel liet voelen. Tot in Argentinië maakten mensen melding van de beving.

De aardbeving zorgde voor heel wat paniek, vooral omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken een preventieve evacuatie van het kustgebied had afgekondigd voor het geval er een tsunami zou volgen. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen van de kust wegvluchten. Even later sloot het daarvoor bevoegde instituut een tsunami echter uit en werd ook het bevel tot evacuatie weer ingetrokken.

De Chileense media berichten dat er sinds de aardbeving om 22:38 uur al dertien naschokken werden geregistreerd.

Chili is een van de seismisch actiefste gebieden ter wereld.

