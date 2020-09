Twee doden na schietpartij op tuinfeest in Amerikaanse stad Rochester, verschillende gewonden HLA

19 september 2020

10u07

Bron: Sky News, BDO News 1 Bij een schietpartij in de stad Rochester, in de Amerikaanse staat New York, zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen. Dat meldt de lokale politie op Twitter. Volgens een woordvoerder van de politie werden 16 mensen neergeschoten op een tuinfeest. Twee slachtoffers, een man en een vrouw, zijn overleden. Er werd nog niemand aangehouden.

Iets na middernacht (lokale tijd) werd het vuur geopend tijdens een openluchtfeest met honderden aanwezigen, schrijft de Amerikaanse nieuwssite BDO News. Over de precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog geen details bekend.

In een persmededeling zei de woordvoerder van de politie dat de agenten die als eerste ter plaatse kwamen de situatie omschreven als “chaotisch”. Hij voegde eraan toe dat het incident plaatsvond tijdens een “soort tuinfeest, waar de politie op voorhand geen weet van had”. “We hebben in totaal 16 slachtoffers van de schietpartij en helaas waren de verwondingen van twee van hen dodelijk”, zei politieagent Mark Simmons tegen verslaggevers in de buurt van de plaats van de schietpartij in Rochester.

De omgekomen jongeren waren tussen de 18 en 22 jaar oud. Het leven van de 14 gewonden is volgens dezelfde bron niet in gevaar.



