Twee doden in week tijd: toeristen in Bretagne gewaarschuwd voor rottende algen

15 juli 2019

13u18

Bron: The Daily Telegraph, Europe 1 8 In Bretagne worden toeristen gewaarschuwd voor mogelijk giftige dampen van zee-algen die verband worden gebracht met de dood van een 18-jarige oesterplukker en een 70-jarige man. Beiden zouden gestorven zijn aan een hartaanval nadat ze in contact kwamen met rottende algen.

Meer dan een week geleden stierf een 18-jarige oesterplukker plots in de met algen bezaaide baai van Morlaix. Volgens een vriend verkeerde de jongeman in goede gezondheid. Een autopsie moet nu uitmaken of hij stierf door het inademen van waterstofsulfide, een uiterst giftige stof die vrijkomt bij rottende groene algen. De stof die ruikt naar rottende eieren, kan de ademhaling helemaal lamleggen en zo snel tot de dood leiden. Ook Jean-Philippe Récappé, de openbaar aanklager van Brest, houdt ook rekening met die onderzoekspiste.

Volgens de zender Europa 1 zijn er nog nooit zoveel stranden gesloten geweest in de baai van Saint-Brieuc en is in het aangrenzende departement Côtes-d’Armor maar liefst 500 hectare bedekt. Groene algen vormen al meer dan veertig jaar een probleem in Bretagne en op zich zijn ze niet gevaarlijk. Er wordt wel gevraagd uit de buurt te blijven wanneer ze ontbinden en zo een doordringende stank van rottende eieren verspreiden.



Afgelopen dinsdag stierf nog een 70-jarige gepensioneerde man in de baai van Douarnenez. Ook zijn dood wordt in verband gebracht met de giftige stof die vrijkomt. Tien jaar geleden kwam een opruimer om het leven nadat hij een vrachtwagen vol rottende algen had geladen op een strand. Ook zijn dood had wellicht te maken met rottende algen. Bij het lossen werd hij onwel en even later reed hij met zijn wagen in op een muur. In zijn bloed werd toen waterstofsulfide aangetroffen.

Britse toeristen die jaarlijks met duizenden naar de regio trekken, zijn alvast gewaarschuwd, zo berichtten de kranten The Daily Telegraph en The Daily Mail.

Volgens diverse media verergert het algenprobleem alleen maar door intensieve landbouw. De kunstmest die wordt gebruikt om het veevoeder voor de varkens, koeien en kippen te verbouwen, bevat stikstof. Die wordt door honderden kleine stromen afgevoerd naar de kust. Ondiepe baaien met weinig doorstroming zijn, zeker als de zon er op schijnt, een ideale kweekvijver voor groene algen.