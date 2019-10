Twee doden in Nederlandse bioscoop mvdb

26 oktober 2019

10u36

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politie heeft twee lichamen aangetroffen in een bioscoop in het centrum van de noordelijke stad Groningen.

De politie onderzoekt de zaak. De bioscoop van de Pathé-keten is gelegen aan het Gedempte Zuiderdiep, in de binnenstad. “De omgeving is afgezet”, meldt een woordvoerder via Twitter.



Volgens een ondernemer in de straat is er veel politie aanwezig, maar meer informatie ontbreekt momenteel.

Na een melding hebben wij vanochtend twee overleden mensen aangetroffen in een bioscoop aan het #gedempteZuiderdiep in #Groningen. Wij zijn met meerdere collega’s aanwezig en doen onderzoek. De omgeving is afgezet. Meer info is op dit moment niet bekend. Politie Groningen(@ polgroningen) link