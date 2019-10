Twee doden in Nederlandse bioscoop, politie gaat uit van misdrijf mvdb

26 oktober 2019

10u36

Bron: AD.nl - ANP 8 UPDATE De Nederlandse politie heeft vanochtend twee lichamen aangetroffen in een bioscoop in het centrum van de noordelijke stad Groningen. De politie houdt rekening met een misdrijf.

De bioscoop van de Pathé-keten is gelegen aan het Gedempte Zuiderdiep, in de binnenstad. De omgeving is afgezet. “Er staan wel vijf politie-auto’s hier, en een ambulance. Het is allemaal afgezet zo ongeveer sinds een uur”, vertelt een medewerker van de winkel naast de bioscoop. “Wat er gebeurd is, weten we ook niet. Maar het is heel heftig.”

Volgens een lokale nieuwssite zijn de twee lichamen rond 9.20 uur vanochtend aangetroffen door medewerkers van de bioscoop. Een andere winkelier zegt dat de lichamen in de parkeergarage onder de bioscoop gevonden zijn: “Normaal kijk ik zo in die garage, maar alle luiken zijn nu dicht.” Een woordvoerster van de politie meldt dat de doden in het bioscoopcomplex zijn gevonden. Leden van de technische recherche zijn in het pad aanwezig om onderzoek te doen.

De politie zoekt getuigen. Over de identiteit van de doden is nog niets bekend.

Na een melding hebben wij vanochtend twee overleden mensen aangetroffen in een bioscoop aan het #gedempteZuiderdiep in #Groningen. Wij zijn met meerdere collega’s aanwezig en doen onderzoek. De omgeving is afgezet. Meer info is op dit moment niet bekend. Politie Groningen(@ polgroningen) link

