Twee doden in Frankrijk wegens listeriabacterie in kaasproducten ttr

29 mei 2019

18u00

Bron: belga 0 buitenland De kazen van de Franse fabrikant Fromagère de la Brie zijn de oorzaak gebleken achter zes gevallen van listeriose in Frankrijk. Twee patiënten zijn overleden. Dat heeft het Franse gezondheidsagentschap Santé publique France (SpF) vandaag gemeld. De kazen in kwestie werden ook in België verkocht, maar werden na een waarschuwing in april wegens besmetting met de listeriabacterie door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) uit de winkelrekken gehaald en teruggeroepen.

"Een onderzoek is gestart om andere mogelijke besmettingen met de bacterie door de kazen van Fromagère de la Brie op te sporen", zegt dokter Mathieu Tourdjman, epidemioloog bij SpF. Er is ook een juridisch onderzoek geopend.

Eind vorige week had de SpF het overlijden bevestigd van een vrouw met listeriose, die een van de betrokken kazen had gegeten. Daarnaast is gisteren een ongeboren kind gestorven, omdat de moeder listeriose had.

De kazen van Fromagère de la Brie werden ook in België uit de rekken gehaald. Begin april hebben zowel de SpF als het FAVV gewaarschuwd voor de kazen van de Franse fabrikant die besmet zijn met de listeria monocytogenesbacterie.

Listeriose wordt voornamelijk veroorzaakt door het eten van besmette voedingsmiddelen. Voor gezonde personen verloopt een infectie meestal met grieperige symptomen. Voor jonge of ongeboren kinderen, ouderen of mensen met een verminderde weerstand kan een infectie ernstig tot dodelijk verlopen.

Volgens het FAVV zijn er in België nog geen gevallen van listeriose gemeld die gelinkt kunnen worden aan de betrokken kazen.