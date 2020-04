Twee doden en vijf gewonden bij mesaanval in zuidoosten van Frankrijk: “Dader riep Allahu akbar” Redactie

04 april 2020

12u58

Bron: Belga/Le Monde 600 Een man heeft verscheidene mensen met een mes aangevallen in de Franse gemeente Romans-sur-Isère (Drôme). Daarbij zijn twee doden en vijf gewonden gevallen. In een eerste balans was er sprake van zeven gewonden. Het Franse nationale antiterreurparket (PNAT) opent een onderzoek naar de aanval.



De 33-jarige dader sloeg toe bij een bakker, een slager en een tabakswinkel. Door de coronamaatregelen stonden de mensen ook buiten aan te schuiven. Drie slachtoffers liepen ernstige verwondingen op. Meerdere omstanders hoorden hem ‘Allahu akbar’ (God is groot; nvdr) roepen.

De man kon rond 11 uur opgepakt worden, hij raakte daarbij lichtgewond. Naar verluidt vroeg hij zelf om doodgeschoten te worden.

Volgens ‘France Bleu’ heet de dader Abdallah H.-O. Hij is een Soedanese asielzoeker, geboren in 1987, die in de buurt woont. Bij de Franse politie stond hij niet bekend voor criminele feiten.

De Franse president Emmanuel Macron noemde de aanval een “verfoeilijke daad”. “En dat op een moment dat ons land al hard getroffen werd door de coronacrisis”, klonk het.



Nationale antiterreurparket opent onderzoek

Het nationale antiterreurparket opent een onderzoek naar “moord en poging tot moord in het kader van een terroristische onderneming” en “criminele terroristische bendevorming”.

Volgens het PNAT duiden de eerste elementen van het onderzoek een moordzuchtig parcours dat erop gericht was de openbare orde ernstig te verstoren met intimidatie of terrorisme. Ook troffen de speurders bij een huiszoeking documenten van religieuze inslag aan waarin de auteur zich erover beklaagt in “een land van ongelovigen” te wonen.

Nog twee verdachten opgepakt

Twee andere Soedanezen zijn door de Franse politie in voorlopige hechtenis genomen, zo is zondag van het Franse antiterreurparket PNAT (Parquet National Antiterroriste) vernomen.

Drie mannen met de Soedanese nationaliteit zitten in voorarrest: de dader Abdallah H.-O., een van zijn kennissen en een jonge Soedanees die in hetzelfde opvangcentrum als de dader verbleef.