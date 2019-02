Twee doden en vier gewonden door brand na explosie in bakkerij Lyon lva

10 februari 2019

02u34

Bron: Belga, ANP 0 In de Franse stad Lyon zijn zaterdagavond bij een explosie en een daaropvolgende brand een vrouw en een kind om het leven gekomen. Vier anderen raakten gewond.

De brand en de explosie zouden rond 20.30 uur hebben plaatsgevonden in een bakkerij. De brand die daarna uitbrak verspreidde zich snel naar de hoger gelegen verdiepingen van het gebouw. De krant Le Parisien schrijft dat een van de gewonden vanaf de tweede verdieping van het pand uit een raam is gesprongen. Drie anderen hadden last van ademhalingsproblemen als gevolg van ingeademde rook en moesten worden behandeld aan brandwonden.

De brandweer rukte met groot materieel uit. Ongeveer een uur na het uitbreken was de brand onder controle, waarna de twee slachtoffers werden gevonden op de eerste verdieping van het gebouw. “Twee lichamen werden teruggevonden: een vrouw en een kind”, aldus het parket van Lyon. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is.