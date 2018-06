Twee doden en vier gewonden bij schietpartij in centrum Malmö Redactie

19 juni 2018

01u13

Bron: ANP, Kvällsposten, Belga 94 Bij de schietpartij van gisterenavond in Malmö, in het zuiden van Zweden, zijn twee doden en vier gewonden gevallen. Dat heeft de plaatselijke politie gemeld. Een woordvoerder bevestigde dat er niet uitgegaan wordt van een terreurdaad. Een 18-jarige man en een 29-jarige man lieten het leven, zei de politie van Malmö.

De politie verspreidde snel een oproep tot getuigen om de precieze omstandigheden van de schietpartij achterhalen. Er is een onderzoek wegens doodslag geopend. Volgens de krant Aftonbladet kwamen de slachtoffers net uit een cybercafé in het centrum van de stad toen ze onder vuur genomen werden. Kort voor 20 uur werd alarm geslagen. De feiten deden zich voor vlak bij een politiecommissariaat en agenten waren onmiddellijk ter plaatse.

WK-match

Rond het tijdstip dat de schutter toesloeg, waren er veel mensen op de been die de WK-overwinning van Zweden op Zuid-Korea (1-0) in Rusland vierden. Verscheidene getuige zeiden aan plaatselijke media dat minstens één dader met een automatisch wapen had geschoten. De autoriteiten vonden zeker achttien hulzen op de grond, meldde de krant Dagens Nyheter.

De politie weigerde informatie te geven over het profiel van de daders of de slachtoffers. De dader is naar verluidt nog voortvluchtig. Het gebied werd onmiddellijk afgezet en ook het ziekenhuis waar de vier gewonden worden verzorgd, wordt bewaakt.

Drugs en prostitutie

Verscheidene slachtoffers stonden bekend bij de politiediensten, meldde het Zweedse persbureau TT. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een terreurdaad. "Het gaat vermoedelijk om een afrekening tussen criminelen", zei woordvoerder Fredrik Bratt. De achtergestelde wijken van Stockholm, Göteborg en Malmö kennen de jongste jaren een toename van geweld dat door de autoriteiten wordt toegeschreven aan rivaliteit tussen bendes voor de controle over drugshandel en de prostitutie.