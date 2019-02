Twee doden en twee gewonden door explosie in munitiedepot in Luxemburg ADN

14 februari 2019

15u38

Bron: Belga 0 In het Groothertogdom Luxemburg zijn bij een explosie in een munitiedepot van het Luxemburgse leger twee mensen gedood en twee gewond geraakt. Dat deelt het parket mee. Een van de gewonden bevindt zich in kritieke toestand.

Het ongeluk gebeurde vandaag in het Luxemburgse Waldhof in een hal waar meerdere militairen bezig waren met artilleriegranaten. Volgens de Luxemburgse media waren de slachtoffers allen onderofficieren. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. In Waldhof is de ontmijningsdienst van het Luxemburgse leger gevestigd.

Deux personnes sont mortes dans l'explosion au camp militaire à #Waldhof #Luxembourg https://t.co/yeFhPvz8TK pic.twitter.com/wVMxcE1cod RTL 5minutes(@ 5MinutesLux) link

Vers 12h40 une nouvelle ambulance s'est rendue au dépôt de munitions du #Waldhof avant d'en resortir un quart d'heure plus tard. A 13h tous les journalistes ont quitté les lieux verrouillés par la @PoliceLux et l' @ArmyLuxembourg #Luxembourg pic.twitter.com/ZMnSkEtvSy MauriceFick(@ MauriceFick) link

Meer over Waldhof