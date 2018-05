Twee doden en ruim vijftig gewonden bij nieuwe betogingen in Nicaragua IB

25 mei 2018

02u15

Bron: Belga 0 In Nicaragua zijn woensdag minstens twee doden en 54 gewonden gevallen bij confrontaties tussen betogers en aanhangers van president Daniel Ortega. Het geweld laait zo weer op, daags na het afspringen van de dialoog tussen de protestleiders en middenveldorganisaties enerzijds en de regering anderzijds, die werd bemiddeld door de katholieke kerk.

De protesten in Nicaragua braken op 18 april uit in verschillende steden, en met name de hoofdstad Managua. De betogers kantten zich aanvankelijk tegen een geplande hervorming van de pensioenen en de sociale zekerheid, maar eisten al snel het aftreden van Ortega.

Geweld

De door studenten geleide acties ontaardden in geweld tussen de politie en actievoerders, waarbij volgens mensenrechten-organisaties ondertussen al minstens 76 mensen omkwamen en ruim 800 anderen gewond raakten.

Die balans houdt nog geen rekening met het geweld dat woensdag plaatsvond in de stad Leon, op 90 kilometer ten noordwesten van Managua. Volgens het Rode-Kruis vielen bij schermutselingen tussen tegenstanders en aanhangers van Ortega 2 doden en 54 gewonden.

Dinsdag liep het overleg tussen de regering en de protestleiders spaak, waarna de bisschoppenconferentie van Nicaragua als bemiddelaar de gesprekken opschortte. De tegenstanders eisten onder meer vervroegde presidentsverkiezingen dit jaar, maar daar had Ortega geen oren naar.