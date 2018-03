Twee doden en nog twee vermisten na sneeuwlawine in Zwitserland TK ADN

17 maart 2018

13u54

Bron: Belga 2 In het Zwitserse Verbier zijn minstens twee doden gevallen nadat een groep skiërs verrast werd door een sneeuwlawine. Vannacht werd het eerste levenloze lichaam aangetroffen, vandaag werd een tweede slachtoffer gevonden. Twee andere skiërs worden nog vermist.

De lawine in Vallon d'Arbi trof gisterenmiddag zeven mensen: één van hen kon op tijd wegvluchten, twee anderen werden levend uit de sneeuw bevrijd en vier mensen werden meegesleurd. Het zoekwerk werd tot een stuk in de nacht voortgezet en vandaag hervat. Na zoveel uren onder de sneeuwmassa is er weinig kans dat de vermisten nog levend teruggevonden worden, zei de woordvoerder van de politie van het kanton Wallis, Stève Léger.