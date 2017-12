Twee doden en drie gewonden bij steekincidenten Maastricht: politie pakt verdachte op mvdb en ib

01u00

Bron: AD.nl - De Limburger, Belga 1 ANP In de Nederlands-Limburgse stad Maastricht zijn gisterenavond bij verschillende steekincidenten twee doden en drie gewonden gevallen. Dat meldt de politie, die een verdachte heeft opgepakt en niet uitgaat van een terroristische daad.

Het eerste incident gebeurde in Botsaartstraat in de wijk Buitenwijk West. Daarbij viel een dodelijke slachtoffer. Het is nog onbekend wat de toedracht is. De politie verricht onderzoek. Er was een tweede incident in de Joseph Postmesstraat, enkele honderden meters verderop. Daarbij werden ook twee gewonden aangetroffen.

Buurtbewoners vertellen dat de twee mensen die werden doodgestoken in Maastricht uit Syrië komen. Het zou gaan om een man en een vrouw. Ook de vermoedelijke dader is volgens diverse mensen uit de buurt een Syriër. Hij zou een familielid zijn van de slachtoffers. Een verdachte is door de politie opgepakt.

In Maastricht is donderdagavond iemand overleden na een steekpartij in de Botsaartstraat. Aan de Joseph Postmesstraat in Maastricht zou ook een incident hebben plaatsgevonden waar meerdere gewonden zijn gevallen: https://t.co/kR1lltU3fI pic.twitter.com/HIajmgnWZB 1Limburg(@ 1Limburg) link

De politie heeft tot nog toe alleen gemeld dat twee doden zijn gevallen en drie mensen gewond zijn geraakt. Over de slachtoffers en de verdachte is verder nog niets officieel bekendgemaakt. Wel laat de politie weten niet uit te gaan van een terroristische daad, aangezien "terroristische motieven" lijken te ontbreken.

Moskee

Volgens meerdere inwoners ging de dader eerst met een mes in de hand naar een moskee in de buurt. Daar zou hij onlangs ook al geweld hebben gepleegd: hij zou een bezoeker in zijn been hebben gestoken. Over dat incident is niets officieel naar buiten gebracht.

Aan de Botsaartstraat, niet ver van de Marokkaanse moskee, viel de eerste dode. De politie heeft er een witte tent neergezet en doet onderzoek. Vervolgens zou aan de Joseph Postmesstraat een vrouw zijn neergestoken, met fatale gevolgen. Buurtbewoners van de Joseph Postmesstraat zeggen tegen de lokale media dat ze werden opgeschrikt door hard en veel geschreeuw. "Het ging door merg en been".

Volgens de krant De Limburger zijn beide plekken afgezet met linten en mag niemand erdoor. De politie laat weten nog verder onderzoek te voeren in de buurt.

Op straat ontstond later een grimmige sfeer. Een cameraman werd belaagd.

ANP