Twee doden en drie gewonden bij schietpartij in Seattle IB

28 maart 2019

03u37

Bron: Seattle Times, Reuters 0 Bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington zijn twee zwaargewonden en twee doden gevallen. Dat melden verschillende lokale kranten en dat wordt bevestigd door de politie van de stad op Twitter. De schutter raakte zelf ook gewond.

De Seattle Times meldt dat in totaal vier mensen werden neergeschoten. Tijdens het middagspitsuur in een wijk in het noordoosten van Seattle, schoot de verdachte midden op het kruispunt eerst een vrouw die in haar auto zat neer. Zij raakte zwaargewond. Daarna opende de man het vuur op een naderende bus.

De buschauffeur werd in zijn borst geraakt, maar slaagde erin de bus te keren en weg te rijden van de schutter. De twaalf passagiers bleven ongedeerd. De schutter opende vervolgens het vuur op een tweede automobilist, die kwam aanrijden in een Toyota Prius. Deze man werd koelbloedig doodgeschoten, waarna de schutter de auto als vluchtauto wilde gebruiken.

Toen hij met hoge snelheid wegreed, botste hij echter op een andere auto: de bestuurder van dat voertuig overleed ter plekke. Dat meldt brandweercommandant Harold Scoggins, die meegeeft dat de verdachte bij die botsing zelf ook gewond raakte.

Motief nog niet bekend

De politie kon de verdachte rond vier uur ’s middags na een korte achtervolging arresteren. Hij wordt nu in een lokaal ziekenhuis onder bewaking behandeld aan zijn verwondingen.

De politie maakte geen verdere details bekend over de identiteit van de dader, zijn eventuele motieven of het type wapen dat de man gebruikt heeft, maar sprak enkel het vermoeden uit dat het om een willekeurige schietpartij leek te gaan.