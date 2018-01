Twee doden door voetzoekers in Duitsland tijdens oudejaarsnacht KVE

13u41

Bron: Belga 8 EPA Tijdens oudejaarsnacht zijn in Duitsland twee mensen overleden door ontplofte voetzoekers. Een kind liep zware verwondingen op en minstens vijf personen moesten een amputatie ondergaan. Dat werd vandaag vernomen bij de politie en hulpdiensten.

Twee mannen van 35 en 19 jaar kwamen in de deelstaat Brandenburg om het leven toen voetzoekers die ze net hadden aangestoken, in hun gezicht ontploften.

Nog in Brandenburg raakte een elfjarig kind ernstig gewond toen het een voetzoeker in het gezicht kreeg die door een groep van zes of acht feestvierende jongeren was weggegooid, meldt de krant Märkische Allgemeine. De krant preciseert dat het om een "Poolse voetzoeker" gaat. Die worden aan de Duits-Poolse grens verkocht en bevatten meer springtuig dan de voetzoekers die in Duitsland vrij te koop zijn.

In Berlijn moesten minstens vijf personen een amputatie ondergaan door zware verwondingen aan de handen als gevolg van voetzoekers of vuurwerk. In totaal liepen 21 mensen verwondingen op.

