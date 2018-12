Twee doden door overstromingen op Cyprus ttr

06 december 2018

12u57

Bron: anp 4 Door overstromingen in het noorden van Cyprus zijn ten minste twee mensen om het leven gekomen. Volgens de Turks-Cypriotische media zaten de slachtoffers in een auto die door het kolkende water werd meegesleurd. Het eiland wordt sinds dinsdag geteisterd door noodweer, met hagel en overvloedige regen. Bewoners zeiden zich niet te kunnen herinneren dat het eerder zo erg is geweest.

Plaatselijke wateroverlast door plensbuien is niet ongewoon op Cyprus, maar aanhoudende overstromingen zijn zeldzaam. De weersvoorspellingen voor de korte termijn blijven slecht. “In een paar minuten tijd veranderde prachtige zonneschijn in ijzige kou met donder en bliksem in de verte”, zo beschreef een inwoonster van het Turkse gedeelte van het eiland de weeromslag.

Via sociale media doken beelden op van voertuigen die in de zee spoelden en van straten die veranderden in rivieren. De bevolking probeert met zandzakken de schade aan huis en haard te beperken. Ook in de hoofdstad Nicosia konden de normaal droge rivierbeddingen het vele water niet aan. Een deel van de snelweg naar Kyrenia werd gesloten. Veel scholen blijven vandaag dicht.

Flash floods in Nicosia, Cyprus, Dec 4th - thanks to Raphael Michaelides for the report! pic.twitter.com/mP3e53wJip severe-weather.EU(@ severeweatherEU) link

#ClimateChange induces extreme weather events... @EMMECARE contributes to #ClimateAction with @EU_H2020 funded excellent science, research and innovation for Cyprus and the Middle East... video happening now in Nicosia... pic.twitter.com/3B82fm6oVP EMME-CARE(@ EMMECARE) link