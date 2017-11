Twee doden door hartaanval na aardbeving in Costa Rica EB

Bron: DPA, AFP 2 Twitter De aardbeving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. In Costa Rica zijn een man en een vrouw overleden door een hartaanval, in paniek na de aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Dat meldde de woordvoerder van het ministerie van Veiligheid, Carlos Hidalgo.

De aardbeving deed zich zondagavond voor om 8.28 uur lokale tijd (3.28 uur Belgische tijd). Het epicentrum lag op 16 kilometer ten zuidoosten van de toeristische badplaats Jacó, op de westkust van het Centraal-Afrikaanse land, op een diepte van 19,8 kilometer. Dat meldde het Amerikaanse geologische instituut USGS eerder al. Volgens de lokale media was de beving in het hele land voelbaar en zijn in bepaalde gebieden elektriciteitsstoringen vastgesteld.

Er werden ook meerder naschokken gevoeld, de krachtigste met magnitude 5,1. Er werd geen tsunamialarm afgekondigd.

