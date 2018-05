Twee doden door cycloon in Oman SI

26 mei 2018

14u43

Bron: Belga 0 In Oman zijn door de tropische wervelstorm Mekunu minstens twee mensen gedood. Een twaalfjarig schoolmeisje werd door de cycloon tegen een muur gesmakt en kwam daarbij om het leven. Dat deelde de koninklijke politie vrijdagabond op Twitter mee. In een ander deel van de stad Salalah verdronk een man, toen zijn voertuig door het kolkende overstromingswater werd gegrepen. Drie mensen in de provincie Dhofar, duizend kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Masqat, worden nog vermist, deelde de civiele bescherming zaterdag mee.

De politie riep de mensen op om binnenshuis te blijven tot de gevaren van de cycloon zijn geweken. Het staatshoofd, sultan Qaboes bin Said Al Said, verordende drie werkdagen vrij omwille van de storm, aldus het persbureau ONA.

De cycloon Mekunu was vrijdag in Oman aan land gegaan en bereikte windsnelheden van 144 kilometer per uur. Eerder had de wervelstorm het Jemenitische eiland Socotra geteisterd. Daar worden minstens 17 mensen vermist. Tropische wervelstormen in de Indische Oceaan en in de zuidelijke Stille Oceaan worden cyclonen genoemd.