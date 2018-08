Twee doden door crash Nederlands vliegtuigje in Duitsland kg

09 augustus 2018

14u34

Bron: Belga, ANP 6 Een Nederlands vliegtuigje uit Lelystad is deze middag neergestort op het vliegveld van Münster in Duitsland. De twee inzittenden zijn omgekomen. Dat hebben de regionale autoriteiten bevestigd aan persbureau ANP.

Het toestel was rond 11.00 uur opgestegen uit Lelystad. Het ging om een vlucht waarbij de piloot bepaalde manoeuvres moest doen om het brevet te halen of te behouden. Ongeveer een uur later, bij de landing in Münster, ging het mis.

Volgens de regionale krant Westfälische Nachrichten zaten een piloot en een examinator in het toestel, maar dat konden de autoriteiten nog niet bevestigen. Het is ook nog niet bekend waar de slachtoffers vandaan komen.

Een woordvoerder van het vliegveld in Münster-Osnabrück meldt dat het neergestorte vliegtuigje een Beech G 58 Baron is. Vanavond zou het toestel terugkeren naar Lelystad.