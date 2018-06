Twee doden bij "zeer zwaar ongeval" op A16 nabij Belgische grens, snelweg afgesloten Redactie

10 juni 2018

07u39

Bron: AD.nl 0 Door een ongeval met meerdere voertuigen op de Nederlandse A16 richting Antwerpen zijn twee mensen om het leven gekomen. De politie spreekt van "een zeer ernstig ongeval" en meldt dat veel hulpdiensten aanwezig zijn. De toedracht wordt onderzocht.

De snelweg is in zuidelijke richting tussen Breda en knooppunt Galder afgesloten. Verkeer richting Antwerpen wordt door Rijkswaterstaat geadviseerd om te rijden via Oosterhout (A59, A27 en A58).

De ANWB waarschuwde kort voor het ongeluk voor een spookrijder op de A16. Of er een verband is met het ongeluk, is niet bekend.

Door een ongeval is de #A16 richting Antwerpen afgesloten tussen Breda en het knooppunt Galder. Verkeer richting Breda/Antwerpen volg Oosterhout op knooppunt Zonzeel (A59, A27, A58). pic.twitter.com/ymvSsOio5g Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link