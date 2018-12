Twee doden bij verkiezingsgeweld in Bangladesh IB

30 december 2018

07u07

Bron: Belga 0 Twee mensen zijn vandaag om het leven gekomen bij verkiezingsgeweld in het zuidoosten van Bangladesh, toen activisten van de oppositie een stembureau aanvielen. Dat meldt de politie.

Volgens politiewoordvoerder Abdus Salam probeerden de activisten 's nachts stembiljetten te stelen in het bureau in Banshkhali, in het zuiden van het land. De politie werd aangevallen en opende het vuur, waarbij een aanvaller om het leven kwam.

Een sympathisant van de regerende Awami Liga (AL) van premier Sheikh Hasina overleed dan weer op weg naar het ziekenhuis ten gevolge van slagen op het hoofd door aanhangers van de oppositie in het district Rangamati (zuidoosten).

De twee doden brengen de balans van het verkiezingsgeweld volgens de politie op in totaal zes doden, sinds de verkiezingsdatum op 8 november aangekondigd werd.

Cruciale parlementsverkiezingen

De Bengalezen trekken vandaag naar de stembus voor cruciale parlementsverkiezingen. Een directe strijd tussen huidig premier Sheikh Hasina en oud-premier Khaleda Zia - die opgeteld vijf ambtstermijnen achter de rug hebben - is door de opsluiting van die laatste onmogelijk.

lees verder onder de foto:

“Stembusgang vrij van geweld”

De Verenigde Naties hebben, na een campagne getekend door rellen en arrestaties, alvast opgeroepen tot een stembusgang “vrij van geweld, intimidatie en dwang”, maar dat lijkt bij voorbaat dus al mislukt te zijn.

De kiesbureaus openden de deuren om 8 uur lokale tijd (3 uur 's nachts Belgische tijd) en sluiten weer om 17 uur (12 uur Belgische tijd).