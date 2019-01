Twee doden bij traditionele stierenvechten in India kg

21 januari 2019

12u49

Bron: Belga 0 In het zuiden van India zijn gisteren twee mannen omgekomen tijdens een controversieel stierengevecht. Dat meldde de politie vandaag. De traditionele sport, jallikattu, werd in 2014 door het Indiase hooggerechtshof verboden wegens te groot dierenleed, maar onder druk van de bevolking voerde de regering ze in 2017 opnieuw in.

Het gaat om de eerste dodelijke slachtoffers dit jaar tijdens jallikattu. De sport, waarbij een stier wordt losgelaten in een menigte en mensen proberen om zich zo lang mogelijk vast te klampen aan het dier, wordt gehouden tijden het oogstfeest Pongal, dat als sinds 14 januari plaatsvindt.



De twee slachtoffers waren beide toeschouwer bij een evenement in het district Pudukkottai. Ze raakten gewond bij een aanvaring met de stieren. Eén man stierf ter plaatse, de andere werd nog naar het ziekenhuis gevoerd maar overleed later op de dag.



Er raakten ook 29 toeschouwers en 12 temmers gewond, van wie er 13 ernstig verwond zijn. In totaal werden 1.353 stieren gebruikt tijdens het event en waren er meer dan 500 temmers en ruim 27.000 kijklustigen.

