Twee doden bij schietpartij Walmart in VS RL

28 juni 2020

06u08

Bron: CNN, Belga 2 Bij een schietpartij in een verdeelcentrum van de Amerikaanse supermarktketen Walmart in Californië, zijn minstens twee mensen om het leven gekomen en vier anderen gewond geraakt. Dat melden Amerikaanse media.

Een autobestuurder is zaterdagmiddag rond drie uur lokale tijd met zijn voertuig ingereden op het gebouw nabij Red Bluff in de staat Californië. Vervolgens ontstond een kleine brand en kwam het tot een schietpartij. Dat meldt stadsmanager Rick Crabtree aan nieuwszender CNN. “De schutter is neergeschoten, en voor zover ik weet is hij onderweg naar het ziekenhuis", aldus Crabtree.

Een woordvoerder van het St. Elizabeth Community ziekenhuis in Red Bluff bevestigt dat het hospitaal zes patiënten uit het verdeelcentrum heeft ontvangen. Twee van hen zijn overleden en vier maken het naar omstandigheden redelijk. Verdere informatie over de patiënten kon de woordvoerder niet geven.

Walmart bevestigt het incident aan CNN, maar gaf nog niet meer details.

Volgens woordvoerder van de lokale politie Yvette Borden worden het verdeelcentrum en de directe omgeving nog steeds doorzocht. Een eerste zoekactie om de schutter en mogelijke slachtoffers op te sporen, werd al afgerond, aldus Borden.



